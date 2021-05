¡Sorpresa! Una panelista del programa de Pampita también está embarazada

"Tengo una primicia solo para Pampita Online. Es una primicia muy importante para mí: se agranda la familia de Pampita Online porque... ¡estoy embarazada!", dijo Paula Galloni a Pampita en pleno programa de Pampita Online. "¡Qué lindo, así vamos a la plaza juntas!", la felicitó la conductora y ella bromeó: "Me tendría que haber puesto el barbijo para estar cerca tuyo, porque me contagié".

"¡Felicitaciones a la familia! No sabíamos nada, lo disimuló re bien y no la vimos vomitar por ningún lado", dijo la modelo y de inmediato recordó que no es la primera coincidencia entre ellas, ya que en el 2019 se casaron con pocos días de diferencia.

La panelista, que trabaja desde hace más de cuatro años en el programa, contó que está entrando en el cuarto mes de gestación: "Ya pasé las náuseas, el cansancio, sentís una revolución en la panza, muy raro todo. Lloro con los capítulos de Luis Miguel, imaginate la revolución que tengo".

De inmediato la panelista se tocó la panza y la mostró en cámara. Pampita que transita su quinto embarazo, dijo: "Tres meses igual todavía no se nota, es como una hinchazón. Después querés que salga la panza porque todo el mundo piensa que te comiste algo que te cayó mal".

Para cerrar, la futura mamá contó que se hizo el test genético y que espera una nena: "Justo en tu baby shower hablábamos con las chicas de que el mundo de las mujeres es un poco más divertido así que estoy chocha".

Además, Galloni posteó una foto de ella con su marido, mostrando su panza de pocas semanas: "Hay alguien entre nosotros".