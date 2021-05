Mariano Iúdica reveló la señal sobrenatural que lo acercó a Marcelo Tinelli

Mariano Iúdica estuvo invitado este lunes a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América. Durante la divertida charla, el conductor hizo un repaso de sus inicios en la televisión, cómo se enteró que sería la mano derecha de Marcelo Tinelli y cuál es su relación actual con el conductor de ShowMatch: La Academia.

"¿Es verdad lo de la bruja, lo de Vicenta? Me impresiona", le consultó el animador, a lo que Iúdica contestó: "Aparece Vicenta en los camarines y me dice: '¿Le puedo hablar a este? Le dice a Florencia'. 'Sí, sí, hablá'. 'Vení, venime a ver en la semana. Vos vas a ser una estrella de la Argentina'. 'Sí, bueno, sí, sí'. 'Yo sé lo que te digo''".

Fue entonces que el actual conductor de Polémica en el Bar continuó su historia: "Pasa la semana y me acuerdo un miércoles que teníamos función. Antes de ir al teatro paso. Me dice: 'sentate'. Me tira las cartas y me dice: 'Vos, vas a ser la mano derecha de Tinelli. Vos vas a manejar la empresa de Sofovich'. Así como te lo estoy contando. Y le digo: 'Pero escuchá, ¿qué manejar la empresa si no paso ni por la puerta?".

Luego, ella le dijo: "Vas a hacer programas que nunca nadie hizo y te vas a convertir en una pieza fundamental de la empresa de Tinelli. Preparate porque te va a cambiar la vida. El año que viene te va a cambiar la vida, vas a ser uno de los tipos más reconocidos del país, te vas a cansar de laburar". Él le prometió: "Llega a pasar una parte, y yo te regalo un OKM" y cumplió con su palabra.

Finalmente, en una una de las consignas del pin pong de preguntas, la figura de América TV debió contestar cómo fue su relación laboral con Tinelli y cómo terminó todo: "Fue un buen jefe. Ahora estamos de novios, pero en un momento hubo de todo. Me fui intempestivamente, yo estaba muy metido en el esquema de la tele y del teatro. Uno tiene que hacer otras cosas y en esas espera también te garpan".