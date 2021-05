Filtran que Jonatan Viale quiso ocultar el positivo por Covid-19 de sus hijos

Fue Eduardo Feinmann quien dio a conocer que Jonatan Viale se encontraba aislado debido a que sus dos hijos, Romeo (4) y Rafael (2), dieron positivo de Covid-19. Ahora, se supo que la noticia era algo que el periodista no quería que saliera a la luz.

Este martes en Los Ángeles de la Mañana, la periodista Pía Shaw se refirió a los dichos del conductor de La Nación + sobre su colega. "Él no quería que se sepa, es la verdad. Quien lo cuenta, en definitiva, es Eduardo Feimann, su compañero de pase. Dice las razones por las cuales Joni no estaba ni se hacía presente, lo sé por alguien que trabaja ahí. No quería en realidad que se sepa", declaró la panelista de LAM.

"Tengo entendido que los dos chiquitos están con Covid, y después de que su papá (Mauro Viale) lamentablemente falleció, por lo cual es una situación delicada que prefería dejar en la intimidad, hasta ahí entiendo yo, pero de hecho se hizo público", agregó Nancy Duré.

"No es nada grave aparentemente, están transitando la enfermedad después de todo lo que vivieron como familia, que es bastante angustiante", agregó la periodista con respecto al estado de salud de los pequeños.

Recordemos que mientras el periodista cumple con su aislamiento preventivo, quien ocupará su lugar en su programa será justamente quien dio a conocer la noticia, Feinmann.