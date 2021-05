Cinthia Fernández mandó al frente a Silvina Escudero: "La persona que está conociendo es..."

En estas últimas semanas, surgieron rumores de romance entre Silvina Escudero y Mariano Martínez. Para aclarar los tantos, durante el fin de semana el actor compartió un contundente descargo en video, y la bailarina dio pistas de su situación sentimental este martes en Intrusos (América).

Escudero actualmente está trabajando como panelista en Los Mammones (América), y allí Jey Mammón encendió más todavía los rumores cuando ella contó un chiste y él retrucó: "Andá a contárselo a tu amigo".

En ese momento, Jey se referió a un hombre que estaba detrás de cámaras acompañando a Silvina en el programa y la cámara lo tomó por unos segundos. Al tener barbijo, el rostro del sujeto no se distinguió con claridad, aunque muchos se empecinaron en afirmar que sería Mariano Martínez.

En medio del suspenso, Cinthia Fernández este martes en la tarde desbarató todo el clima de esta historia con un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

"Escudero volvió con el ex... no entiendo el misterio que genera. La persona que está conociendo es Federico su ex/actual. No es Mariano Martínez", aseguró la panelista de Los ángeles de la mañana (El Trece).

Escudero volvió con el ex.... no entiendo el misterio q genera uD83EuDD37uD83CuDFFD??? . La persona que esta conociendo es Federico su ex/actual. No es Mariano Martinez. — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 11, 2021

Silvina y Federico tuvieron una larga relación de cuatro años juntos que inlcuyó hasta la convivencia, pero a principios del 2021, el noviazgo se terminó después de una crisis por la cuarentena de coronavirus. Según la versión de Cinthia, la ex pareja habría vuelto a apostar por el amor.