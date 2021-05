Barbie Vélez tomó una difícil decisión que impactó a todos: "Estoy muy triste"

La continuidad de Barbie Vélez en Corte y Confección Famosos la tenía en manos del jurado. Pero la modelo no les dio tiempo a elegir entre ella y Valeria Archimó, ya que antes que Andrea Politti le diera la palabra Benito Fernández, César Juricich y Fabián Zitta, para que anunciaran quién había quedado eliminada, la hija de Nazarena Vélez anunció que abandonaba el reality.

"¿Puedo decir algo? Estoy muy triste. Pero quiero decir que le voy a dejar mi lugar a Valeria… ¡Ay, no sé por qué estoy triste! ¡Porque me voy! Pero tengo cosas que hacer, durante unas semanas me iba a tener que ausentar de acá, del trabajo, y me parece muy egoísta de mi parte llegar a esta instancia, porque es parte del programa. Si me llegaban a salvar, iba a decirlo al final del programa, que era una decisión tomada", arrancó Barbie.

Y continuó: "Pero me parecería muy egoísta quitarle el lugar a una compañera que quiere quedarse sabiendo que, en un par de semanas, me tengo que ir. Quiero quedarme, amo este lugar, pero me tengo que ir por otra situación".

Luego, con sentimientos encontrados, afirmó: "Me emociono, gracias, ¡qué tarada! Gracias".

Al final, Barbie, quien pronto se casará con Lucas Rodríguez, justificó su decisión: "Tiene que ver con lo personal, me iba a ausentar por algunas semanas. No sabía qué iba a pasar con mi reemplazo, así que me parece que lo más justo es esto".