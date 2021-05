La picante figura que podría reemplazar a Ángel de Brito en La Academia

Este lunes, Ángel de Brito confirmó al aire en Los ángeles de la mañana (El Trece), que dio positivo en coronavirus. "Me hice el hisopado, el sábado me llegó el resultado, dio positivo, así que me voy a tener que quedar unos días acá", comentó desde Miami.

Al tener que permanecer aislado unos días en la ciudad norteamericana, el conductor no podrá estar presente en el debut de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch (El Trece). Automáticamente surgió el interrogante de su reemplazo como jurado de la competencia.

Si bien desde la producción del ciclo de Marcelo Tinelli todavía no han dado la confirmación oficial, un nombre que suena fuerte es el de Yanina Latorre.

Recordemos que el propio Ángel de Brito postuló a su compañera para el jurado. "Me gustaría verla a Yanina. Quiere ser jurado hace mucho. ¡Pero tenés que ir bien montada!", comentó el líder de LAM, que también mencionó a Aníbal Pachano como otra posibilidad.

"Quiero hace mucho. Hagamos campaña. Me monto. Pero sería más periodístico, siguiendo la veta de tu maldad, porque Pachano tiene mucho arte encima. Yo no, pero entiendo del tema. Gracias, Angelito", enfatizó Yanina.

El lunes de la semana próxima, tras casi un año y medio alejado de la televisión, Tinelli regresa en un horario diferente: a las 21.30, un giro estrátegico del conductor para no tener que enfrentarse en el rating con Masterchef Celebrity (Telefe). Hasta el momento, está anunciado que el lunes habrá una gran presentación con muchas figuras y un notable despliegue. En tanto que el martes iniciará el certamen de canto, baile y acrobacia, que es la gran apuesta del animador. Habrá que ver si esta vez el rating vuelve a estar de su lado.