Jorge Lanata se vacunó en Miami y lanzó un filoso dardo contra el sistema de vacunación argentino

Este lunes, en diálogo con el programa "Lo de Mariana" (El Trece), Jorge Lanata se comunicó desde Miami, donde viajó para realizar una producción para Disney.

Fiel a su estilo frontal, el periodista dio detalles sobre los argentinos que viajan para inmunizarse e ironizó sobre el sistema de vacunación de nuestro país.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”, detalló Lanata.

Luego agregó: “Hay muchos paraguayos también, porque allá no va haber vacunas hasta diciembre, hay gente que está muy asustada, se largan a llorar cuando los vacunan”.

Cuando Mariana Fabbiani la preguntó al periodista si se había vacunado, él respondió con filosa ironía: “No Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”. La conductora retrucó: “¿Por qué decidiste eso y no lo hiciste allá que tenés más fácil acceso a la vacuna? Escuché que el ex presidente Mauricio Macri se vacunó en la farmacia”. Sin querer dar demasiados detalles, Lanata ratificó: “Ya sé. Sí, sí, sí, me vacuné”. A lo que Fabbiani comentó: “Está bien, hay que hacerlo, es real. Además estas en unas situación de salud delicada”.

Por último, Lanata relató los cuidados que tuvo que tomar en Miami: “Cuando llegamos acá, Disney nos pidió que hagamos una semana de cuarentena antes de empezar a grabar, llegué con PCR e igual tuve que hacer cuarentena, y en el rodaje tenemos COVID controller”.