Jonatan Viale quedó aislado tras dar positivo de coronavirus sus hijos

Este lunes, Jonatan Viale tuvo que aislarse por ser contacto estrecho de un contagiado de COVID y además sus hijos también están atravesando la enfermedad que azota al mundo.

El encargado de confirmar la noticia fue Eduardo Feinmann, compañero de trabajo en el canal LN+ que además se hizo cargo en esta jornada de reemplazar a Viale. "Esperamos no chocarle el programa", ironizó Feinmann.

Recordemos que el periodista perdió a su padre, el legendario conductor Mauro Viale, quien falleció el 11 de abril luego de haberse contagiado de coronavirus.

Luego de tomarse una semana para empezar a procesar el duelo, Jonatan expresó: “No sé qué pasó en la última semana, pero a mi papá lo siento todo el tiempo. Me mandaron un montón de mensajes y era todo amor, de verdad... Yo estoy muy orgulloso de mi papá porque sabía que era querido, respetado, pero no sabía la dimensión. Te juro que no sabía... Vos suponés porque era famoso, porque tuvo picos históricos de rating, que debe haber mucha gente que lo quiere. Yo vi algo impresionante. ¿Y sabés lo que más orgullo me da? Los laburantes que me escribieron, la maquilladora de ATC, un chofer de mi papá, el portero de Le Parc... Eso es lo que mejor me hizo”.

En lo profesional, Jonatan Viale está transitando un excelente año tras su desembarco en la señal de noticias LN+, donde conduce el programa +Realidad.