Grieta en MasterChef: tenso cruce entre dos jurados de la competencia

Este domingo se vivió nuevamente otra gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani La Chepi, Maria O´Donell, Alex Caniggia y Andrea Rincón fueron quienes tuvieron el desempeño más bajo de la semana y por ello, se disputaron por conservar su lugar en el reality.

Los participantes debían preparar los mejores platos de bodegón. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia optó por realizar unas costillitas de cerdo a la riojana, las cuales abrieron un gran debate en el estudio y generaron un tenso cruce entre dos miembros del jurado.

A raíz de este plato, Germán Martitegui y Damián Betular no lograron ponerse de acuerdo en cómo es la correcta preparación de las conocidas papas a la española. Al probar la preparación del mediático, el dueño de Tegui criticó cómo estaban realizadas. Por su parte, el pastelero le señaló: "Es una papa española perfecta”.

"La papa española no es una papa frita redonda. Es una papa que está a medio freír (…) y para mí es así. Queda abierto el debate pero me parece que no son estas”, expresó Martitegui. “Yo voy a cerrar el debate porque para mí, de donde yo vengo, yo pedía esto y venía con platina con las papas fritas de forma redonda. Mi familia tenia un restaurante en la ruta 2 con este tipo de comida", indicó Betular.

"Alex, ¿te das cuenta que has hecho pelear al jurado?", intervino Santiago del Moro. "No, perdón, esto no puede quedar así. Yo no dije que es al horno la papa, yo a Carmen le dije ´son fritas, pero se paran de cocinar antes de estar crocantes´, para mí esa es la diferencia", agregó el jurado más temido.