El difícil momento que atraviesa Mónica Farro al despedir a su hijo

Mónica Farro abandonó su Uruguay natal para venir a instalarse en la Argentina a trabajar cuando su hijo Diego tenía 13 años. Desde la distancia siempre intentó ser una madre presente y acompañar a su pequeño en todo lo que pudiera. Él es fruto de la relación de la vedette con el exfutbolista Enrique Ferraro, con quien contrajo nupcias a los 17 años.

Hoy, "su niño" ya tiene 25 años. Producto de la pandemia, estuvieron largos meses sin poder verse de manera presencial y hasta hace días, el joven estuvo en Buenos Aires para reencontrase con su mamá y pasar tiempo juntos. Como todas las despedidas, no fue un momento fácil y Farro lo dejó entrever en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, donde la sigue casi un millón de personas, la mediática le dedicó una sentida publicación a su hijo. "Amor de mi vida... difícil despedirte, venís a llenar mi alma con tanto amor y es tan duro soltarte, dicen que los hijos son de la vida...", comenzó su escrito.

"Fue un mes maravilloso donde me dejaste darte todo ese amor que siento, sos parte de mi en todo sentido, poder abrazarte me eleva, tus palabras y consejos de vida me hacen verte como un igual", continuó y agregó: "(Estoy) tan orgullosa de quien sos, tan feliz por tus logros y tu búsqueda continua de vivir feliz. Te amo demasiado... y demasiado es poco".

Los comentarios de sus fanáticos no tardaron en aparecer: "Es muy difícil despedir a un hijo, Pero una madre quiere que sea feliz a costa de su dolor. Te entiendo", "Que hermosas palabras de una madre. Dios lo bendiga a su hijo y a usted también", "Así es la vida: así como nosotros elegimos nuestro lugar en el mundo ellos, igual lo hacen. Viva la vida".