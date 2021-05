El nuevo drama de Mónica Gonzaga: quieren cobrarle una multa millonaria en Uruguay

El hijo de Mónica Gonzaga quedó envuelto en un escándalo en Uruguay tras organizar una fiesta clandestina para 500 personas. Ahora, en diálogo con El espectador (CNN Radio), Gonzaga se refirió al hecho y contó que quieren cobrarle una multa de 23 mil dólares por lo ocurrido.

Recordemos que tras ser denunciado ante la policía, el evento organizado en la casa particular de Sessa fue interrumpido. Los agentes constataron que no había ningún tipo de protocolo y que no se trataba de una reunión de cumpleaños, sino de una fiesta para la que se había contratado un DJ, una barra de tragos y que tenía una entrada en dólares.

Tras lo ocurrido, el gobierno uruguayo decidió que el joven debía volver a Argentina. "Me hizo acordar a la época del Proceso", dijo en diálogo con Ángel de Brito, Pía Shaw y Pilar Smith. "Ahora que pasó algo de tiempo estoy un poco mejor y aliviada. Mi hijo participa de una película como productor, y yo ya me estabilicé. Pero durante mucho tiempo no me podía dormir, no lograba conciliar el sueño", relató a CNN Radio.

"Fue muy feo lo que pasamos", explicó la actriz y contó que el gobierno uruguayo ahora intenta cobrarles una multa de 23 mil dólares por lo ocurrido. "Es una fortuna, una locura", consideró y reveló que pronto viajará a Los Ángeles para darse la vacuna Pfizer. "Me convenció una amiga. Así que me voy para allá".