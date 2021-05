CAE reveló una bochornosa experiencia que tuvo con Wanda Nara

CAE fue el invitado que tuvo anoche Jey Mammón en Los Mammones (América TV). Allí, el cantante hizo un repaso por toda su carrera y aprovechó la oportunidad para contar algunas anécdotas que tuvo con varios famosos.

Pero de todas las historias que contó, la que más llamó la atención fue la que vivió con Wanda Nara, cuando ella estaba decidida a grabar un disco con canciones de su autoría: "Ella vino con su manager y su novio, llegó dos horas tarde, y yo por esperarla me había guardado dos barritas de cereal. El novio y el manager me las morfaron. Encima no me pagó. Fue imposible que pegue media nota".

(VIDEO 20:15)

Preocupado por terminar su trabajo a pesar de todo, el músico decidió apelar a otros recursos: "De última dijimos: ‘La grabamos y le ponemos Auto-Tune, un programa que sirve para afinar la voz. Pero para que funcione tenés, aunque sea, que arrimar a la nota, y ni siquiera".

Pero el momento del cierre fue lo mejor: "Le dije a mi mujer lo que me estaba pasando, y me contestó: “Si querés te lo canto yo”, aclaro que ella no es cantante. Entonces la hice cantar a mi mujer, después se lo mostré a Wanda y me contestó: ‘Quedó perfecto, no parece mi voz’".