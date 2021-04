La nieta de Enrique Guzmán lo acusó de abuso sexual: la repudiable respuesta del músico

Enrique Guzmán respondió con ironía a las denuncias que su nieta Frida Sofía dio ayer en un programa de televisión, donde confesó que sufrió toqueteos por parte de su abuelo cuando ella era una pequeña. Entre lágrimas, Frida dijo que a su abuelo "fue un hombre muy asqueroso" al que le tenía miedo, pues le hizo cosas malas que por mucho tiempo pensó que eran normales.

"Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas", declaró la hija de Alejandra Guzmán al periodista Gustavo Adolfo Infante.

"Es que sabes qué es lo más asqueroso de todo, cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiera y pues a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia entonces se vuelve algo normal y... que asco pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo porque te están tocando tus partes íntimas", concluyó.

Tras las repercusiones de sus dichos, Guzmán respondió a través de su cuenta de Instagram, mostrándose preocupado por la inestabilidad mental de su nieta Frida. "Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente".

El cantante expresó que desde que Frida era pequeña la admiraba, sin embargo calificó como imperdonables sus recientes declaraciones. "Desde niña te admiraba..... Esto es imperdonable. Bye bye".