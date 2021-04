La drástica decisión que tomó Luciano Castro luego de que se filtraran sus fotos íntimas

Dos años atrás, Luciano Castro vivió uno de los momentos más incómodos de su vida: se viralizaron fotos pertenecientes a su ámbito más íntimo. Por las redes sociales circularon instantáneas de él completamente desnudo y no hubo quien no hablara sobre el tema. Muchos se preguntaban a quién le había enviado las fotografías, si había sido a su esposa Sabrina Rojas o a otra mujer.

Luego del gran revuelo, el actor optó por tomar una drástica decisión con respecto a sus redes sociales. "Yo no tengo redes, no manejo mis redes. Al Instagram solo lo tengo para lucrar y no lo manejo yo. Lo maneja una persona a la que le gusta que le digan community manager. Se llama Sol, le mando un beso grande; ella trabaja un montón. Las redes tienen una vorágine tremenda, de repente te llegan mil ofertas en un día y quizás termina el día y no cerraste ninguna", señaló en una entrevista con Verónica Lozano.

Además, hizo hincapié en que, a diferencia de la mayoría de las personas, no le da trascendencia a los likes cuando fue consultado por la conductora de Telefe. "Nada de eso. ¿No te digo que no tengo redes en mi celular? No las tengo bajadas en el teléfono y si querés te puedo mostrar", le explicó.

Fiel a su estilo, Lozano lo interpeló con una pregunta antes de terminar la entrevista. "¿No tenés más fotos chanchas, no?". Castro se sinceró y reveló: "No, no lo uso. No tengo la aplicación. Casi no lo uso al teléfono, tal vez me mandás un WhatsApp y te respondo a los días; prefiero que me llames".