Iliana Calabró no se guardó nada y opinó sobre la segunda temporada de MasterChef Celebrity

Iliana Calabró es una de las participantes que se destacó en la primera temporada de MasterChef Celebrity. Su gran desempeño en la cocina la hizo lucirse en reiteradas ocasiones en la pantalla chica y recibir grandes elogios por parte del jurado. Sin embargo, no le valió para llegar a la gran final y quien se quedó con el premio mayor fue Claudia Villafañe. Ahora, en una entrevista radial que brindó, opinó sobre la nueva entrega del reality culinario y aseguró que "a la segunda temporada le cuesta instalarse porque la primera pegó dos veces".

"Creo que pasa como la telenovela, que la primera pega dos veces y que a la segunda siempre le va a costar, porque la segunda tiene que remar con personajes instalados. Pero acá hay interesantes personajes que si se desarrollan pueden estar muy buenos", señaló al aire de La Once Diez.

"La primera temporada creo que estaba un poco más preparada para hacer un MasterChef y era un grupo muy sólido, nos quisimos mucho. De hecho nuestro grupo nunca se cerró, hablamos siempre. Nos deseamos Felices Pascuas. Y nos contamos que algunos compañeros van de visita muy pronto, pero no puedo contar infidencias", indicó.

Además, habló sobre sus favoritos en esta entrega. "La que me sorprendió fue Georgina muy gratamente, ella me divierte mucho. Me hizo creer que no cocinaba pero nomás era vaga, cocina re bien y además es divertida", reveló.

Finalmente agregó: "Caniggia es un personaje en sí mismo. Yo creo que es como una especie de Vicky del anterior. Los conocíamos de una manera y acá los vimos en una faceta nueva, en algo que no esperábamos verlos y no imaginábamos, y son buenos".