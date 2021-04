Destapan una oscura práctica que Viviana Canosa habría tenido con su ex marido

En estos días, Viviana Canosa generó una nueva polémica al sugerir que hay hisopados falsos para aumentar los positivos de Covid-19. A partir de ahí, en el programa Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito hizo referencia a una práctica de censura que habría ejercido la conductora, con el apoyo de su ex marido Alejandro Borensztein.

Recordemos que Canosa había expresado: “En determinados lugares, los hisopados tienen metales o unas cosas extrañas, no sé cómo explicarlo fácil, que bueno, te ponen eso y te va a dar positivo. En realidad no sos vos, pero lo ponen para meterte en tu casa”, fue la insólita afirmación de la conductora.

Tras ser tildada de "bestia" por las panelistas de LAM, la panelista Pía Shaw aseguró que la periodista volvió a estar con su ex. “El año pasado volvieron”. Ahí Ángel aprovechó para lanzar un filoso dardo: “¿Volvió con Borensztein? Por que por ahí vuelve a llamar para que no hablemos de ella”.

Luego, el conductor arremetió: .“Digo lo que pasó. Tan empoderada, tan empoderada... pero mandaba al marido a que llame para que no la critiquen”. “¿Para censurar gente?”, preguntó Cinthia Fernández sobre la supuesta práctica de Canosa y Borensztein. Sin filtro, Ángel completó: “Ha llamado a otros lugares. Me consta, y la verdad me parece desleal porque ella tiene herramientas si siente que la atacan”.