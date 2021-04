Andy Kusnetzoff anunció una inesperada noticia a sus 50 años

Andy Kusnetzoff anunció que será padre nuevamente junto a su mujer, Florencia “Kourny” Suárez. La feliz noticia fue revelada mediante un posteo en sus cuenta oficial de Instagram. "Acá estamos... ¡felices los cuatro! @florkourny #Hele", escribió el conductor de radio y televisión junto a una foto en la que se lo ve con su pareja y a su pequeña hija Helena, de cuatro años.

Recordemos que Ángel De Brito ya había anticipado la noticia en Los Ángeles de la Mañana. "Se viene el hermanito o hermanita, va a ser papá nuevamente, segunda vez que va a ser papá con su mujer, Andy Kusnetzoff", informó el periodista. Luego, agregó: "Les mandamos un beso grande, seguramente lo contará en la radio o en sus redes, así que felicitaciones para los dos y gracias por confirmarlo".

Recordemos que en el plano laboral, Andy regresó en marzo con la quinta temporada de PH: Podemos Hablar. Por otra parte, se mudó de radio con su emblemático ciclo Perros de la calle. "Estábamos muy cómodos y agradecidos con este trabajo. Soy un total privilegiado de hacer lo que me gusta, de eso no tengo ninguna duda. Si no, cuando uno dice “esto no estaba bien” parece que no sabés dónde estás ubicado, en esta cultura tan difícil de hoy. Hubo algunas diferencias con los que manejan la radio, no quiero hablar de nadie, pero no es lo mismo sentir que ese medio lo construiste, pusiste el alma, mucho de vos... Pero tampoco sos el dueño, no tomás todas las decisiones. A veces, esas diferencias hacen ruido. Se decidió de a uno, yo lo decidí, el otro también, hablamos. Al final, terminamos yéndonos todos, lo cual es espectacular. Se fue dando porque todos tenían diferencias.", dijo en febrero a Teleshow.