Verónica Ojeda lanzó una fulminante advertencia a Matías Morla y se cruzó con Chiche Gelblung

Este lunes, Matías Morla habló de una supuesta alianza entre Verónica Ojeda y las hijas de Diego Maradona Dalma y Gianinna. Según el abogado, se trataría de un acuerdo transitorio que tiene como única función perjudicarlo.

Por su lado, Ojeda optó por romper el silencio y este miércoles estuvo en el programa Polémica en el bar (América TV). Allí, la ex pareja del Diez se refirió a la salud de su hijo. “He dejado todo para dedicarme de lleno a Dieguito. Cuando le detectaron un rasgo de autismo a los tres años, empecé a hablar con Manes, con los mejores, me moví por todos lados hasta que un amigo me recomendó irme a Estados Unidos. No quiere decir que no tengamos buenos profesionales acá. Yo tenía la suerte de que su papá lo podía pagar”, explicó.

Además, Ojeda se refirió al dinero que recibía de Maradona. “El dinero era de su papá, no era de Matías. Por ejemplo, cuando yo necesitaba tratamientos para Estados Unidos, me la hacían difícil. No llegaba a Matías ni a Diego, no viene al caso explicar por qué, y tenía que hablar con la contadora de Matías. Para que quede todo claro, le dije a ella que lo paguen directamente al instituto médico. Yo no tenía acceso a Diego. No es fácil que te den un lugar en esos tratamientos, entonces por ahí vos ibas pero recién a los seis meses te daban el turno”, detalló.

En el programa también hubo un momento de tensión cuando Chiche Gelblung interpeló a Ojeda preguntándole por qué ella no denunció el estado en el que se encontraba Maradona, siendo que lo vio poco tiempo antes de su muerte. Visiblemente molesta, Verónica enfatizó: “Vos qué sabés con quién hablé, no acuses sin saber. Yo hablé con mucha gente. Yo fui y le dije a las autoridades lo que realmente vi y con quién hablé. Los hijos sabían que había marihuana, no sé por qué no lo dijeron. Yo fui al juzgado y declaré sin que nadie sepa. Yo le dije cuando estaba en Brandsen: ´Charly, ¿qué es esto?´”.

Uno de los momentos más crispados de la aparición de Verónica Ojeda en televisión se dio cuando ella le advirtió a Matías Morla un límite. “Morla no toques a Dieguito Fernando, cuando me tocan a mi hijo, yo mato”, sentenció la ex pareja de Maradona.