Tras las críticas que recibió su hija, Baby Etchecopar fue categórico: "Le pegan por..."

Este lunes, María Paz Etchecopar estuvo en Los ángeles de la mañana (El Trece), y anunció su intención de desembarcar en la política. A partir de ese momento, en la red estalló un fuerte movimiento de resistencia la hija de Baby Etchecopar quien terminó desistiendo de su plan.

Para conocer la opinión del periodista en esta polémica, el programa de Ángel de Brito lo contactó y el conductor expresó categórico: "Ella es muy inteligente, muy buena chica, pero le pegan por el apellido, no por ella. Yo creo que todo lo que acusan los K es lo que son, porque le han pegado con una misoginia, un odio, una agresión a la mujer, no a la función. Realmente son tan ignorantes”.

Luego, Baby reveló el consejo que le dio a María Paz. “Como mi hija es tan honesta y decente, demasiado para ser política, me consultó y le dije ‘hacé lo que te parezca’. Lo que sí le dije fue: ‘Esto es un enchastre, un charco, un barrial. Si te querés ensuciar, metete, y si no quedate con tu hijo en tu casa’”, enfatizó.

Siguiendo con el tema, profundizó: “Siempre les doy a mis hijos la libertad de acción para que hagan lo que quieran, pero estoy atrás para respaldarlos si necesitan algo. Lo que son decisiones personales no me importa, no soy de los que pregunto qué hicieron en el día, son grandes. Los tres son muy honestos, estoy muy orgulloso y los amo, son tres soles, pero no me meto en sus vidas porque tienen que aprender a volar. Eso sí, los voy a defender toda la vida porque son mi sangre, mi vida. Primero mis hijos, después mi pareja y después el laburo, en ese orden”.

Finalmente, sobre la chance de que su hija retome la idea de hacer política, Baby expresó contundente: "Es una decisión personal; si quiere seguir, que siga, pero que no le peguen a Baby, que tengan los huevos para enfrentarse en el Consejo Deliberante con mi hija. Enfréntense los pañuelitos verdes, los trolls de Cristina [Fernández de Kirchner] con ella, no desde el anonimato. Con bolas y con nombre y apellido, como hace ella”.