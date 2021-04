Jonatan Viale anticipó la fuerte restricción que impondría el Gobierno

Después de brindar un alarmante indicador sobre la destrucción de la clase media en nuestro país, este martes Jonatan Viale habló sobre la elevada cifra de contagios en la segunda ola de coronavirus. En su programa +Realidad (LN+), el conductor anticipó cuál es la restricción que el Gobierno pondría en vigencia en los próximos días.

“Los números de hoy son desastrosos”, arrancó Viale su editorial, y agregó la información de que hubo 20.870 contagios en todo el país, lo que es “un pico histórico de la pandemia argentina”.

“¿Qué decisión estaría tomando el Gobierno Nacional? Restricción total de la circulación nocturna. No se puede salir de casa. Ni para comer, ni para ir a un bar, ni para una reunión social. Nada”, afirmó el periodista.

Luego señaló el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “no estaba de acuerdo con la prohibición de la circulación”.

El conductor también se refirió a la frase del actor Oscar Martínez, que dijo: “No extraño nada de la Argentina. No voy a mentir, me resulta tóxica”.

“Es un cachetazo, nos da bronca, pero es verdad. Argentina es un país tóxico, no es normal. Cuando él habla del país tóxico no lo dice solo por la grieta. Lo dice por la destrucción económica, social, política y mental de la Argentina. Lo dice por la alarmante quietud de un país que se ve devastado y no hace nada. Lo dice por la exasperante pasividad ante un nuevo cierre generalizado, por la resignación de una sociedad que acepta ser sometida una y otra vez a lo mismo”, enfatizó Viale.

Y agregó contundente: “Esa Argentina tóxica se banca que los mismos funcionarios que hace un mes nos robaron las vacunas hoy den cátedra sobre el coronavirus. Los mismos funcionarios que provocaron una catástrofe social. Y son los mismos que, sin pedir disculpas, siguen manejando nuestras libertades. Somos una sociedad dormida, anestesiada, resignada, una sociedad acostumbrada a que en este país pase cualquier cosa”.