Juana Viale reveló por qué rechazó trabajar en el programa de Marcelo Tinelli

Una nueva mesaza tuvo como anfitriona a Juana Viale, quien recibió a grandes invitados. Este domingo la acompañaron en el emblemático almuerzo Luciano Cáceres, Kevin Johansen, Pía Shaw y Noelia Marzol. Al aire, la actriz y nieta de la diva, reconoció que fue convocada para participar en el nuevo ciclo televisivo de Marcelo Tinelli y rechazó la propuesta.

"Yo también soy bailarina de toda la vida”, indicó Viale luego de elogiar a Marzol, quien deslumbra en el espectáculo que dirige José María Muscari. La periodista de espectáculos y panelista de LAM no pudo pasar por alto la confesión de la conductora y le consultó: "Hablando de baile, ¿vos no vas a estar en el Bailando?"

"Pero si este año no hay Bailando", le respondió ella tratando de desentenderse del tema. "Bueno, ¿pero no es verdad que te llamaron de La Academia para que participes?", insistió la comunicadora haciendo referencia al nuevo ciclo que conducirá el Cuervo en la pantalla de eltrece.

"Sí, es verdad que me llamaron, pero yo ya tengo un programa acá, y no puedo ocupar tantas cosas", respondió ante la insistencia y agregó: "Además tengo tres pibes, no me puedo dividir".

La Academia es el nuevo formato que vendrá este año a reemplazar al icónico Bailando por un sueño y en el que participarán más de 20 famosos. El jurado estará compuesto por Carolina Ardohain, Jimena Barón, Ángel de Brito y Hernán Piquín, quienes tendrán la difícil tarea de elegir gala tras gala quién de los concursantes queda afuera de la competencia.