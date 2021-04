Jorge Rial volvió a Intrusos por un día con un objetivo muy especial

Este lunes, Jorge Rial volvió a Intrusos (América), pero no como conductor, sino como invitado, y con el objetivo especial de promocionar TV Nostra, su nuevo programa con el que debuta este lunes 5 de abril a las 20:30, con la primera aparición de Matías Morla en un programa de televisión tras la muerte de Diego Maradona.

"¡Bienvenido Jorge!", lo recibió Adrián Pallares. "¿Qué se siente venir de invitado a Intrusos?", preguntó por su lado Rodrigo Lussich. "Es raro, es raro ya verlo como espectador ya es raro", enfatizó Rial.

Cuando le preguntaron si estaba nervioso por el debut de esta noche, el ex líder de Intrusos aseguró: "No. Me desvelé, pero estoy tranquilo porque hace mucho que no paría un programa. Porque hace 21 años que parí este programa -refiriéndose a Intrusos- entonces, me involucro tanto en las cosas, que está parido como lo había soñado pero mejorado por los compañeros de América”, reconoció.

Rial estará acompañado por Marina Calabró, a quien definió como "la única mujer que me abandonó y volvió, Diego Ramos, y Angela Lerena. Con respecto a sus nuevas colegas, el conductor enfatizó: "Van a ser muy lindos los cruces entre Marina y Angela. Ya vi un par y dije 'acá se va a poner lindo'. Son picantes las dos, tienen peso las dos, fuerza, argumentan, no se tropiezan con las palabras, escuchás un sujeto y predicado y decís 'ah mier...'".

Además, el periodista volvió a repetir que TV Nostra busca que el público se ría con los políticos y no de ellos. Sobre las figuras que desfilarán por el estudio, Rial aclaró: "El invitado va a ser de la coyuntura, 10 minutos hablando del tema, y después los tipos que explotan".