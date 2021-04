El reencuentro de Luciano Castro con una excompañera de Jugate Conmigo a 30 años del debut del ciclo

A comienzos de los '90, Cris Morena condujo un exitoso programa que estuvo al aire durante cuatro años consecutivos: Jugate Conmigo. El ciclo dedicado al público adolescente se convirtió en un semillero del que surgieron varias figuras que luego tuvieron una extensa trayectoria en televisión: Luciano Castro, Michel Brown, Romina Yan y Hernán Caire, entre otros.

Ahora, a 30 años del debut de aquella propuesta de entretenimiento, sus protagonistas se reencontraron y llamó la atención el reencuentro entre Luciano Castro y Carla Méndez, la única integrante de Jugate Conmigo que permaneció en el programa desde el comienzo hasta el final.

En aquel momento, la joven uruguaya estudiaba diseño de indumentaria y encontró en el ciclo el espacio ideal para aportar sus ideas. Por lo tanto, en las últimas temporadas Carla se desempeñó detrás de cámaras. Actualmente, ella es la jefa de vestuario de El Nueve, y además trabaja asesorando a distintas marcas.

Justamente, durante una producción de fotos para un emprendimiento para el que está trabajando Carla es que se produjo el reencuentro con Luciano. “El tiempo pasa y él está cada día más bueno”, escribió la diseñadora en el epígrafe de las imágenes que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace algún tiempo, en una entrevista publicada por LA NACION, Carla contó qué fue lo que la llevó a permanecer detrás de las cámaras y por qué no le gusta hablar sobre su paso por Jugate Conmigo. “Yo ya había decidido que no quería seguir trabajando delante de cámara, pero que me encantaba el medio y sobre todo expresarme mediante el vestuario y la moda. Nadie me tomaba en serio, enviaba currículums para ser vestuarista y me ofrecían el rol de notera. Empecé con la carrera de diseño de indumentaria en la UBA, pero necesitaba trabajar así que como nadie me contrataba volví a hacer cámara en Cablín y un programa de Telefe que se llamaba Infómanas. Me acuerdo que quise entrar como asesora de imagen y vestuario en Mar de Fondo, el programa de Alejandro Fantino, pero me terminaron tomando de notera. Fue mi último trabajo de ese estilo, pero años después regresé para hacerme cargo del vestuario de TyC Sports”, recordó.

Y aclaró: “No me gusta hablar de Jugate... porque fue una etapa muy bella en mi vida, pero que después se volvió una carga de la que me costó despegarme. Y cuando tengo que recordar a Romina Yan, que fue y sigue siendo mi amiga, no quisiera que nadie crea que le estoy sacando rédito a eso”.