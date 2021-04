TV en llamas: tenso cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos al aire

Esta mañana, Nancy Pazos comunicó en el programa que conduce Florencia Peña en la pantalla de Telefe que hoy por la tarde se sabría cómo continúan las restricciones en el país a raíz del covid-19. Este fue el puntapié para que se viviera un tenso momento al aire entre la periodista y Analía Franchín.

"Yo quiero preguntar algo concretamente de la salud, Nancy. Porque escuché al viceministro de Salud diciendo que en mayo hay un cuello de botella y no van a venir las vacunas. Entonces, ¿cuáles son en estas tres semanas las medidas que van a adoptar más allá de bajar los contagios? Porque estamos hablando de muertos pero si hubiesen más vacunas, la cantidad de muertos seria menor", le consultó la actriz a la comunicadora.

"Si no hubiera pandemia tampoco habría tantos muertos. Yo lo que te puedo decir es que con muchas menos vacunas que con las que estábamos hoy, en enero había 14.000 contagios. Hasta ahí, ¿entendiste?", contestó Pazos. "Hasta ahí entendí perfecto pero lo que yo quiero saber es cuando llegan las vacunas", insistió Franchín.

"Pero pará, ¿vos qué querés saber? ¿Cuándo vamos a poder volver a la vida más o menos normal? ¿O cuando la gente se va a vacunar?", disparó la periodista. "Yo no hablé con el presidente, vos tuviste el privilegio. Por eso te pregunto, ¿Cuáles son las medidas que van a tomar estas tres semanas para que después la gente no tenga miedo de que los van a volver a abrochar?", preguntó la ex participante de MasterChef.

"Bueno hay que volver más o menos a tener entre 14 y 15 mil contagios para relativamente tener una vida normal. No hay que hacer mucho si no te marco cuales son las diferencias. Primero, se viene el invierno y segundo en enero los chicos no iban a la escuela", contestó Pazos.

Y continuó: "Con respecto al tema vacunas es verdad que hay un cuello de botella que ellos mismos están viendo y analizando, de hecho, volvieron las negociaciones con Pzifer que estaban absolutamente cerradas. Como bien ya sabemos la empresa estaba poniendo condiciones que claramente el gobierno argentino no puede aprobar por una ley que hay en el Congreso".

"Pero yo no quiero entrar en política. Yo pregunto para la señora que está del otro lado, ¿Cuándo la van a vacunar?", insistió Franchín.