La confesión de Araceli González que despertó ternura en sus fanáticos

Desde hace tiempo, Araceli González utiliza sus redes sociales para estar más cerca de sus admiradores. Son más de un millón y medio de personas quienes la siguen en Instagram y están atentos a cada movimiento de la actriz en la web. Allí, ella se dedica a compartir distintos momentos de su vida diaria.

Así es como, en las últimas horas, realizó una confesión que despertó ternura en más de uno de sus fanáticos. "Vieron que yo estoy con un temita con Toto", comenzó diciendo acerca de su hijo, el actor Tomás Kirzner. "En realidad estoy con el nido vacío, se los voy a contar, porque Totito está más en capital que en casa…y eso es algo que me está costando manejar a mí", continuó.

Acto seguido, confesó: "Lo tiento con la comida. Le digo ‘Mirá hijito, estoy en el Barrio Chino comprándote salmón, porque sé que te encanta y mamita te va hacer una comidita muy rica'".

"Entonces hoy mientras él estaba trabajando, grabando una serie, la madre, yo, que le importa un carajo donde esté trabajando, sé que es muy importante, pero bueno, lo llamé para contarle del salmón y tentarlo… Pero él me decía que no podía recibir una videollamada en ese momento…al final, pobre, me dijo que le mande una foto", cerró luego de hacer catarsis.

Tomás es fruto de la relación de la actriz con el productor y actor Adrián Suar. El joven tiene 22 años y siguió los pasos de sus padres en la actuación. Hasta hace poco tiempo se encontraba en pareja con Minerva Casero y luego de su ruptura se lo relacionó con su compañera de ATAV, Maite Lanata.