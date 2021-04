Karina Gao habló de las secuelas que le dejó el covid-19 en su cuerpo

La incursión de Karina Gao en la pantalla chica fue interrumpida tras contagiarse de covid-19. La cocinera, que participaba en Flor de Equipo, luego de dar positivo debió ser internada porque su cuadro de salud se agravó. Ella estaba transitando los últimos meses de su embarazo y los médicos optaron por tomar mayores recaudos.

Ahora, en una entrevista radial con La Once Diez contó su experiencia con el virus y advirtió sobre las consecuencias que le dejó en su cuerpo. "Soy muy sana, no fumo, no como mal, no tengo enfermedades. Lo que pasó realmente no me lo esperaba, pensaba que si me agarraba, me iba a agarrar muy leve", indicó.

"Estuve más tiempo en recuperación que lo que pasé internada, hace casi dos meses que estoy en recuperación y llevo recién el pulmón al 50%, antes me funcionaban los pulmones al 100%, yo era muy sana. No es joda realmente", señaló al aire.

Y continuó: "nunca imaginé que iba a llegar a ese extremo, me imaginé que me iba a internar tipo vacación, me llevé las máscaras de la cara, y traté de mantenerme lo más positiva posible”. Luego, admitió: “Cuando me tenían que entubar sí recién ahí tuve miedo. Pero ahora cuando lo veo me doy cuenta de cómo me sentía en ese momento. Estuve muy al límite de morir, y tuve una cuota de suerte, esa es la verdad".

Por último, habló de las secuelas. "Me quedó cicatriz en la cara de una escara que se me hizo cuando me dieron vuelta para que pueda respirar mejor, también me quedó una limitación respiratoria, realmente no es gratuito, y todavía sigo".