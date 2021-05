Gonzalito Rodríguez y su internación por covid-19: "Pasé mucho miedo"

Poco a poco, Gonzalito Rodríguez, el icónico cronista de CQC se recupera del covid-19. Durante 20 días estuvo internado y asegura que hoy, se encuentra "al 60 por ciento". Varios periodistas de la emisora radial Rock and Pop se contagiaron, pero a diferencia de sus compañeros, a él le afectó de una manera más grave.

El comunicador dialogó con Teleshow y contó: "Ya estoy en casa. Estuve internado y bastante jodido". Durante su internación se asustó al notar que su situación no mejoraba. "No llegaron a entubarme, pero estuve con bigotera todo el tiempo. Te la meten hasta el fondo y te quema la nariz", indicó.

"Me pusieron una máscara con oxígeno. Pasé varios días mirando el dedito para ver cuánto saturaba. Me sacaban el oxígeno y me bajaba a fondo. Pasé mucho miedo", reconoció.

"Desde que me contagié hasta que empecé con síntomas pasó una semana. Ya pasaron unos días desde que salí del sanatorio y todavía me siento más o menos", señaló.

"El virus no pudo conmigo. Me quiso llevar, pero acá estoy. Me faltaba una bocha para vivir. Ahora hay que arrancar de nuevo", remató. También agradeció al equipo de salud que se ocupó de cuidarlo. “Me trataron bárbaro… Y están con la terapia a full, sin más camas. Estaban esperando que yo me fuera, para armar un nuevo sector de terapia”, cerró.