A casi tres meses de la muerte de Menem, Cecilia Bolocco habló de su relación con el expresidente

El pasado 14 de febrero, a los 90 años, falleció el expresidente Carlos Saúl Menem en el Sanatorio Los Arcos de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, su exmujer, Cecilia Bolocco, en una entrevista con un medio chileno habló sobre la relación que tuvo con el político y también del vínculo de este con su hijo Máximo.

"Yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia", reconoció y agregó: "Tenía habilidades para ser político y cuando su carrera política se le acabó, empezó a morir".

"Máximo tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá, siempre habían trabas, nos cancelaban los viajes. Siempre hubo problemas", le confesó a Martín Cárcamo, conductor de De tú a tú, ciclo del Canal 13 chileno.

Antes de su muerte, su hijo pudo estar cerca de Carlos Saúl y acompañarlo. "Aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo lo esperaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. Y me llegó al corazón porque ellos siempre se tomaban de la mano cuando estaban juntos", señaló.

Foto: NA

Y también manifestó: "Para mí, el hecho de que partiera finalmente fue un alivio. Me dio mucha pena cuando me enteré de que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. (...) Carlos era un hombre amoroso".