Pía Shaw reveló el romance secreto que tuvo el Tucu López: "Salió con la ex de..."

La separación de Jimena Barón y Tucu López motivó a que Pía Shaw revelara un dato del pasado amoroso del locutor. "Él salió con una persona que yo conocía", comenzó diciendo la panelista en Los Ángeles de la Mañana, acaparando el interés de Ángel de Brito, quien le pidió que deje de lado el enigmático y les ponga nombre a los protagonistas de la historia.

"Salió con una periodista. La ex de otro… conductor. Ellos no se mostraron mucho. El Tucu salió con la exmujer del Chino Leunis. Fue cuando el Chino se separó. El Tucu y ella compartían radio y salieron un tiempo. También viajaron al interior", dijo Shaw, contando la historia de amor que vivió el locutor con Karin Rodríguez, quien fue pareja de Leunis durante 14 años y fruto de esa relación nació Delfina.

El Chino Leunis junto a Karin Rodríguez y su hija. Fuente: Twitter @LeandroLeunis

Recordemos que esta semana, y tras nueve meses de completo silencio en las redes sociales, Barón volvió con un vivo que superó los 100 mil usuarios en Instagram. La cantante regresó para promocionar "Flor de Involución", su nuevo single.

En un momento de la interacción con sus seguidores, Barón anunció que se separó del Tucu López. "Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Me va como el ort..., calculo que me va a seguir yendo como el ort... Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germino la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área", se lamentó, generando la sorpresa de todos los internautas.