Verónica Soldato sepultó a Horacio Cabak: "Trajo esta basura a la casa"

Esta mañana, Verónica Soldato volvió a hablar a través de Ángel de Brito y fue contundente al revelar que no hay vuelta atrás en su relación con Horacio Cabak: "De ninguna manera me voy a arreglar con Cabak. De ninguna manera voy a seguir con alguien que me engaño constantemente, que tiene una doble vida. Quizás fui demasiado confiada. No quiero perseguir a nadie pensando todo el tiempo me mete los cuernos, por eso no me voy a arreglar con Horacio", declaró la esposa del conductor.

"Acá él lo tuvo todo y eligió eso, ya se me pasará la angustia, pero yo me valoro y cada cosa que dicen las angelitas es lo que pasó y lo que siento. Yo quise que se supiera todo esto", aseguró.

Sobre los motivos que la llevaron a hacer pública la ruptura, explicó: "Quise que se supiera para no quedarme con la angustia, porque si no él se hubiera ido de casa y todo el mundo me hubiera preguntado a mí. Él es el culpable, él es el que trajo esta basura a la casa”. Además, pidió: “Me parece bien que se saque la careta de la cara y explique qué pasó. No lo odio. No puedo odiarlo todavía. Lo que más me preocupa son los chicos".

La noticia del distanciamiento la dio a conocer el mismo conductor de Los ángeles de la mañana el lunes, luego de que ella se lo confirmara. Según le contó había encontrado chats comprometedores con varias mujeres, incluso en uno de ellos hablaban de hacer una reserva en un hotel.