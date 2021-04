Escándalo: Verónica Soldato habló de las pruebas que confirmarían el affaire entre Horacio Cabak y Rocío Oliva

Este miércoles, en el programa Hay que ver (El Nueve) señalaron que la presunta amante de Horacio Cabak sería Rocío Oliva. A partir de ese momento, el conductor hizo su descargo en Polémica en el bar y la expareja de Diego Maradona lo increpó en vivo.

Y este jueves, en un nuevo capítulo de este escándalo, Verónica Soldato, la esposa de Cabak, se refirió al tema a través de la voz de Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (El Trece).

“Con Rocío Oliva una vez subió un video (...) haciéndose los lindos y eso fue una falta de respeto hacia mí. Ya era desagradable en Polémica en el bar cuando hablaban de su pito, si lo tenía grande o cómo era. Hacían chistes con Pachu y no me gustaba cómo se estaba transformando la imagen de Horacio. No sé cómo en tan poco tiempo encontré tantas cosas. Imaginate si no me hubiera bloqueado tan rápido. Quería que se sepa todo para que él dé explicaciones sino me iba a quedar sufriendo en casa y él riéndose en los programas. La responsabilidad es toda de él”, aseguró Soldato.

Y completo contundente: “De Rocío sospecho porque lo conozco mucho a él. Odiaba todo el tema Maradona, le parecía de cuarta y de repente empezó a decir: ‘Oliva me cae bien, es buena mina’. Me generó sospechas por actitudes de Horacio. No sé qué le pasa a este hombre, quizá con todo esto él quería que yo me entere. No sé qué pensar. Horacio no se quiere arreglar conmigo sino mantener su imagen impecable”.