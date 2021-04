"My Life is Murder": imperdible serie que combina humor, crimen y misterio

Llega uno de los estreno más esperados de Acorn TV, el servicio de streaming de AMC Networks. Este jueves 29 de abril será el lanzamiento exclusivo para toda América Latina de My Life is Murder: una serie de misterio protagonizada por la actriz neozelandesa Lucy Lawless (Xena: La Princesa Guerrera, Parks and Recreation), quien da vida a la ex detective de homicidios Alexa Crowe.

Crowe no podrá resistirse a un buen misterio si lo tiene enfrente. Cuando su antiguo jefe y amigo, el Inspector Kieran Hussery (Bernard Curry) y una joven policía (Ebony Vagulans) que la ve como mentora, le pidan su ayuda para casos difíciles de descifrar, ella no podrá resistirse a volver a la acción.

Esta serie llena de misterio y asesinatos, con una generosa dosis de comedia y crímenes semanales que resolver, se convertirá en una verdadera obsesión para todos los amantes del género. Brillantemente dirigida por la galardonada directora Leah Purcell (AACTA & Helpmann Awards), Mat King (Doctor Who), Jo O'Shaughnessy (Wonderland) y Ben C. Lucas (Other Life) estos 10 episodios de 60 minutos te mantendrán sin moverte de la pantalla.

My Life is Murder está llena de crímenes que te tendrán adivinando quién es el culpable, sumado a las divertidas situaciones y frustraciones que enfrenta Alexa día a día. Este personaje complejo y contradictorio, sumado a una historia adictiva, una producción de alta calidad y actuaciones de primer nivel, hacen que My Life is Murder prometa cautivar a todos.