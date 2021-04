MasterChef Celebrity: Juanse y Nito Mestre se quedaron con gusto a poco

Nadia hubiese imaginado que el reencuentro entre Juanse y Nito Mestre sería en un programa de cocina. Pero MasterChef Celebrity lo logró en una noche donde los participantes recibieron la ayuda de sus amigos.

"Nito es una persona que yo quiero entrañablemente, porque además de formar parte de mi historia musical como audiencia, tuve la oportunidad de compartir de momentos importantes de la vida", dijo Juanse sobre su colega, y es que en ambos estaba representada una parte del rock nacional.

"Solamente falta Charly (García)", dijo el conductor, y fue el pie perfecto para que Juanse se tapara la nariz con la mano para lograr una imitación perfecta de su amigo. Como la ocurrencia despertó las carcajadas del resto, el músico la repitió varias veces durante el programa. Incluso en las entrevistas intentó un dúo de Sui Generis con Mestre.

Las cosas salieron muy divertidas, pero a la hora de la verdad el conejo que tenían que preparar no quedó del gusto de los jurados, y a pesar de los elogios y el respeto casi reverencial para una figura como la de Nito, los compañeros quedaron en la zona de abajo. "A mí me parece que este conejo no solo no tiene zanahoria, tampoco tiene onda. Say No More".

Recordemos que las duplas que tuvieron que cocinar a cuatro manos se conformaron así: Cande Vetrano y María del Cerro, Juanse y Nito Mestre, Carmen Barbieri y Fede Bal, María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, Dani “La Chepi” y Gabriel Cartañá, Gastón Dalmau y Rochi Irgazabal, Georgina Barbarossa y Pepito Cibrián; y las más divertidas de la noche: Claudia Fontán y Malena Guinzburg.