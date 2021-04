MasterChef Celebrity: Ernesto Tenembaum sorprendió a todos con su talento como cocinero

La noche del martes trajo a MasterChef Celebrity la presencia de ayudantes famosos. Cada uno de los ocho participantes que estuvo en la gala recibió la sorpresa de un amigo que llegó para darle una mano.

Las duplas que tuvieron que cocinar a cuatro manos se conformaron así: Cande Vetrano y María del Cerro, Juanse y Nito Mestre, Carmen Barbieri y Fede Bal, María O’Donnell y Ernesto Tenembaum, Dani “La Chepi” y Gabriel Cartañá, Gastón Dalmau y Rochi Irgazabal, Georgina Barbarossa y Pepito Cibrián; y las más divertidas de la noche: Claudia Fontán y Malena Guinzburg.

Sin lugar a dudas la pareja que más llamó la atención fue la de los periodistas, no porque no pudieran tener habilidades culinarias, sino porque es un rol diferente del que habían mostrado hasta ahora en los medios.

"Voy a presentar a Ernesto Tenembaum, un destacadísimo periodista. Quiero decir que además es mi amigo, que lo adoro pero que es un pésimo cocinero", lo presentó O’Donnell con una sonrisa de alegría. A la hora de las entrevistas individuales completó: "Estamos acostumbrados a trabajar juntos, pero no en una cocina precisamente".

Luego de una divertida introducción, la dupla periodística se concentró en su tarea y terminó con un plato a base de conejo que sorprendió a todos. "El conejo a mí me encanta, tiene el balance perfecto con la acidez de la alcaparra y la aceituna. Es un plato redondo", dijo Damián Betular, sus compañeros coincidieron y O’Donnell quedó entre las mejores de la noche.

A la hora de resumir su paso por el programa, Tenembaum habló con total sinceridad: "Esto no es cómodo para mí, yo me dedico a otra cosa. Pero cuando me dijeron de acompañar a María no lo dudé, porque uno por los amigos hace estas cosas. Muy amables todos". No sería una sorpresa pensar en el periodista para una tercera temporada.