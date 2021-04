Mariana Fabbiani y Luciana Geuna mandaron al frente a Diego Leuco: "Es humillante"

Mariana Fabbiani y Luciana Geuna se desafiaron a saber quién conoce más a Diego Leuco. La situación se dio frente al conductor en el programa Lo de Mariana (El Trece).

“Cuando tenía 14 años, yo tenía 25. Estaba en la mesa del Martín Fierro como productora, con (Jorge) Lanata nominado, y cae (Alfredo) Leuco padre, con Leuco hijo, de 14 años, que había ido porque era fanático de Lanata”, comenzó Geuna. A lo que Fabbiani retrucó: “¡Cómo sabías del caminito que querías hacer!”. Y Diego agregó: “Y me senté entre Lanata y Luciana. Me senté con Luciana”.

La conductora de Lo de Mariana fue por más y reveló: “¿Sabías que yo le firmé un autógrafo? Cuando era así (hace el gesto de bajito), es humillante. Y tengo una foto con él, y él es así (vuelve a hacer el gesto) y yo era así (se señala de cuerpo entero), terrible”.

Dispuesta a ganar la batalla, la próxima pregunta fue “¿Cuál fue el primer tatuaje de Diego Leuco?”. A lo que Mariana respondió: “Lo sé, porque le dije ‘Qué hiciste, Diego, ya empezaste a tatuarte, esto no termina más’. No sé si fue el primero, porque fue el primero visible, por ahí tenía en partes que yo no conozco. Para mí fue el rayito de acá”, mientras se señalaba la muñeca derecha. Leuco asintió respecto de la respuesta de la conductora. Y Geuna pidió revancha: “¡Pero no vale! ¡A mí me tenés que preguntar el último!”. Y agregó: “¿Roma no es? Se hizo un tatuaje que dice ‘Roma’”.