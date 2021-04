Pampita reveló la particular modalidad que tendrá el parto de la niña que espera

Pampita está cursando su sexto mes de embarazo y durante una charla en su programa Pampita Online (NET TV), adelantó detalles de la modalidad del parto de la primera hija que tendrá junto a Roberto García Moritán.

La conductora optará por un parto respetado que se llevará a cabo en una clínica de Buenos Aires. “Lo que tiene el parto respetado, que la gente tal vez no conoce, es que vos podés anotar todo: cuándo querés que le pongan la vacuna, cuándo querés bañar... cosas que uno a veces no sabe y quedan a la merced, pero que se puede decir. Yo, por ejemplo, la vacuna prefiero que se la den al día siguiente, no apenas nace. Que pasen 24 horas, que esté amamantando cuando le ponen las vacunas, que esté conmigo”, comentó.

Luego agregó: “Todo se pone por escrito. Yo por ejemplo ya tengo varias cosas escritas, porque soy una pesada, y después se respeta eso”.

La modelo también habló de la posibilidad de grabar el momento de la llegada de su hija. “En Chile se podía grabar, así que siempre se grabó, tengo los partos de mis otros hijos filmados. Pero en Argentina no sé cómo es. Depende del lugar donde te atendés, los nervios que estés transitando y cuan ocupados estén los doctores con la salud del bebé”, expresó.

Más allá de que este es su quinto mes de embarazo, hay algo que Pampita no se anima a probar: el parto en casa. “No me animo. Me encantaría, es lindo que nazca en tu casa, divino, pero yo por preservar la salud de bebé, siempre prefiero que esté contenida en un lugar donde está todo a disposición para cualquier cosa”, aseguró.