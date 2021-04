Marley compartió una foto de cuando tenía 18 años y le dijeron de todo en la red

Del baúl de los recuerdos, Marley compartió una particular postal retro de cuando tenía 18 años y todavía no era una conocida figura de la televisión. El conductor además sorprendió a sus más de seis millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram al revelar qué oficio tenía en aquel entonces.

Recordemos que Marley contó en alguna oportundiad que desembarcó en la televisión a los 19 años, por lo que la imagen habría sido tomada apenas un año atrás de su debut en la pantalla chica. En la foto, se lo puede ver vestido con el uniforme de una aerolínea para la que trabajaba en Aeroparque (Ciudad de Buenos Aires). Con camisa blanca y corbata, la foto sorprendió a muchos de sus seguidores.

“De cuando tenía 18 años y embarcaba vuelos en Austral de 5.30 am a 9.30 am. Me levantaba a las 4 a.m. para tomar el tren a Aeroparque todos los días. ¿Fumador, no fumador, pasillo, ventana?”, detalló en el epígrafe del posteo que superó los 61.000 likes y una variada gama de comentarios.

Mientras algunos fueron por una vía más cálida y de reconocimiento a la trayectoria con mensajes como: "Y mirá donde llegaste con esfuerzo se puede Marley! Sos lo más y mereces todo lo bueno en tu vida", "Por eso triunfas capo, porque sos de la cultura del laburo , abrazo genio !!", "Sos muy querido porque sos emprendedor, trabajador y de familia". Sin embargo, otros se despacharon con irónicas ocurrencias: "Bill Gates sin lentes", "Marley cuando era mormón", "Marley, tenías 18 y ya parecías de 35", "Sos Luismi", "La cara de booo".