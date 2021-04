Luis Novaresio habló del video íntimo con su novio y aclaró los tantos sobre la filtración

En un tono distendido, Luis Novaresio habló del video que se filtró en el que aparece junto a su novio Braulio Bauab, en una situación íntima.

El comentario se produjo en durante un ida y vuelta con Jey Mammon en Debo decir (América). “No te puedo creer. ¿Este es Novaresio? ¿Con Braulio? No es el que me mandó a mi este, ¿no va a pensar que yo lo estuve difundiendo, no?”, lanzó el humorista mientras iba en el ascensor que conduce al estudio del programa que conduce Novaresio.

Luego, acotó: “No sé si decirte lo que me llegó al celu”, comenzó Jey. “¿El qué?”, preguntó Luis con una sonrisa cómplice. “Me llegó un video de Braulio Inmuebles”, le contestó el invitado, nombrando así a la empresa de la pareja de Novaresio.

“¿Un video de qué?”, un retrucó el conductor. “Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo”, respondió el conductor de Los Mammones provocando la risa de Novaresio.

“Es un lindo video”, enfatizó el periodista. Para luego, aclarando los tantos con quienes difundieron el material expresó: “Lo único que tiene de malo es que se filtró”. A su vez, contó que posiblemente la filtración se haya producido porque a él le robaron el teléfono el año pasado.

Para cerrar el momento con humor, Jey deslizó: “Yo no me grabo porque después lo veo y me parece desagradable”.