Filoso dardo de Robertito Funes Ugarte contra Sobredosis de TV: "Es para gente muy..."

Robertito Funes Ugarte dio detalles de su salida de Sobredosis de TV, el ciclo de C5N que condujo junto a Luciana Rubinska, quien también renunció este año.

"Había un grupo de gente muy militante, muy marcada por su pensamiento. Yo disfruté los primeros cuatro años, porque al principio era un programa de archivo con un toque político pero después se transformó en muy político en estos dos años", señaló el periodista en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Luego, Funes Ugarte agregó: “Me sentí incómodo. En Twitter decían cosas muy agraviantes, es un programa para gente muy militante, lo que pasaba con Luciana es que ambos teníamos una postura muy distinta, y respetábamos las dos posturas sin problema, pero el público acérrimo no”.

Sobre su renuncia al ciclo, Robertito expresó: "Cuando percibí que el programa iba hacia otro rumbo sin humor, sin ironía, dije chau. Entonces busqué la salida y dije que no lo quería hacer más y fue lo más sensato que hice, haberme retirado de un lugar donde en los últimos meses no me sentía cómodo. Parece que en la Argentina la política es el único tema”.

Finalmente, el periodista destacó la llegada de Elizabeth La Negra Vernaci a Sobredosis de TV. “La Negra Vernaci es la que le da el toque, le dio ese switch que faltaba. Le vino bárbaro, las mediciones cuando ella llegó fueron increíbles". La legendaria locutora está al frente del ciclo de C5N junto Juan DiNatale.