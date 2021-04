Categórica respuesta de Mica Tinelli tras las preguntas sobre la salud de Soledad Aquino

Este lunes, trascendieron nuevos detalles de la salud de Soledad Aquino, expareja de Marcelo Tinellli y madre de las dos hijas mayores del conductor, Cande y Mica, quienes han mantenido un prudente tratamiento en las redes sobre el momento que está transitando su mamá.

Con dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Micaela Tinelli decidió romper el silencio luego de que trascendiera que Aquino necesita un trasplante de hígado. Recordemos que la madre de la influencer está internada en una clínica porteña desde hace un mes tras sufrir una hemorragia digestiva.

En esta oportunidad, la diseñadora de indumentaria decidió salir al cruce de los insistentes mensajes de sus admiradores, y lanzó un fuerte mensaje en defensa de su derecho a la privacidad. “Es increíble como les falta empatía y respeto a tantas personas. Especialmente en los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias. Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque las redes sociales no son la realidad”.

Finalmente, Mica sentenció: “Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7. Es parte de la vida privada e íntima. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto y más empatía”.