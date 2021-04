Juana Viale y Andy Kusnetzoff se trenzaron en otra pelea por el rating: ¿quién ganó?

Este sábado, Andy Kusnetzoff y Juana Viale volvieron a trenzarse en otra pelea por el rating. En lo que va de esta temporada 2021, a diferencia de lo que sucedió varias veces el año pasado, la nieta de Mirtha Legrand no ha logrado imponerse sobre el ex CQC. Con su habitual apuesta para las cenas atravesadas por la coyuntura de actualidad y política, la actriz contó con menú atractivo de comensales, sin embargo, una vez más no le alcanzó para superar su rival de Telefe.

Lo que seguramente preocupará a las autoridades de El Trece es que tanto este sábado como el de la semana pasada, Juana ha caído por una importante diferencia frente a Andy. Así, mientras PH: Podemos Hablar hizo 10.1 puntos de rating promedio, La noche de Mirtha tuvo que confomarse con 7.6. En cuanto a los picos, Andy tuvo uno de 11.3 sobre el inicio del programa, y Juana, uno de 9.0.

Viale recibió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; al médico Conrado Estol, y a los periodistas Jesica Bossi y Gerardo “Tato” Young.

Por su parte, Kusnetzoff apostó por los actores Ángela Torres, Diego Pérez y Damián De Santo; el conductor, actor y guionista Sebastián Wainraich y la influencer Nati Jota.

Con este escenario en las mediciones, algunos ya comienzan a especular con que el regreso de Mirtha Legrand a la televisión podría darse en el horario de los sábados en la noche, a pesar de que los planes difundidos desde El Trece consisten en que Juana continúe al frente de La noche de Mirtha, mientras "La Chiqui" se haría cargo de los tradicionales almuerzos.