El tenso cruce entre Juana Viale y Sergio Berni que derivó en un desliz del ministro sobre Cristina Fernández

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo como invitado en La Noche de Mirtha (eltrece). Allí se refirió a distintos temas vinculados a la coyuntura y a la crisis que atraviesa el país por la segunda ola de coronavirus.

En un momento, Juana Viale sorprendió al funcionario con un comentario sobre las internas entre el oficialismo. “Entre ustedes están todos peleados, son un partido político pero nadie se entiende con nadie”, enfatizó la conductora. A lo que el funcionario respondió: “Tenemos diferentes miradas, pero no estamos peleados". Sin achicarse, Juana retrucó: "Yo tengo diferentes miradas con la gente, pero yo me puedo comunicar”, agregó la conductora. “Acá hay algo que se está jugando que es mucho más que una relación personal, que es la vida de los argentinos”, replicó Berni.

“Usted dice que Cristina es su jefa política. Cristina tiene un respeto conocido hacia usted. ¿Qué le dice ella?”, preguntó por su lado la periodista Jesica Bossi. “Que está muy preocupada por lo que está pasando. ¿Cómo no va a estar preocupada? Un extraterrestre no puede estar preocupado”, contestó Berni.

“Está re preocupada pero no usa barbijo”, interrumpió Juana. ¿Y usted está usando barbijo?, contraatacó Berni. “Ella no usaba cuando caminaba con toda su gente alrededor. ¿Se hace el test cada vez que va a sesión? Acá nos testeamos todos. ¿Ella se lo hace?”, desafió la conductora. “No sé, la verdad que no lo sé. Pero está preocupada. Primero, la presidenta, presidencia, la vicepresidenta no tiene responsabilidad...”, tratabilló Berni. “Que fallido, eh”, remarcó el periodista Gerardo “Tato” Young.

Por su parte, Berni aseguró: “Es la presidenta, ¿cómo no? En los grandes países se les dice presidente aunque sea vice”, intentó explicar Berni para salir del furcio. “Pero acá no”, aclaró entre risas Bossi. “Es la presidenta les guste o no les guste. ¿Estamos de acuerdo?”, enfatizó el Ministro con una risa irónica.