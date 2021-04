El preocupante mensaje de Araceli González sobre los niños con coronavirus

Araceli González utilizó sus redes sociales para hablar sobre el coronavirus. Recordemos que marzo contó que había dado positivo en el test y que otros seis miembros de su familia también estaban contagiados.

"Fue lo más espantoso que me pasó en la vida y eso que yo vengo de una experiencia terrible del año pasado cuando tuve dos bacterias en sangre. Lo importante es no sentirte sola, porque ya de por sí el virus te genera mucha soledad y desolación; me llené de muchos miedos, que yo no tenía, y por eso agradezco hoy poder ver el día tal cual es", relató.

Ahora, ya recuperada, la actriz volvió a compartir un crudo y alarmante mensaje sobre la situación que se vive en los hospitales con menores contagiados de Covid-19 y recordar su experiencia familiar. "Nos contagiamos seis, de esos seis se contagió un niño de seis años que estuvo internado en terapia intensiva", expresó.

"El Covid le provocó una inflamación en sus órganos, tuvo que estar en terapia intensiva con cuidados muy intensos y un seguimiento que sigue hasta hoy. Con (Carlos) Kambourian hice un vivo donde conté un poco esto porque no comunicaban muy bien lo que estaba pasando con los niños", indicó.

"Se creía que en los niños afectaba un 2%, en realidad afecta mucho más", advirtió. Luego, dijo que "lo único que nos puede salvar es la vacuna, más allá de todos los cuidados que hagamos".

Finalmente, le dijo a sus seguidores que estuvo viendo varios programas de televisión donde periodistas se mostraban sorprendidos por la cantidad de niños internados. "Esto estaba pasando antes y yo lo conté. Lo que nos llegaba a nuestros oídos era que ataca más a los adultos. No hay que sorprenderse, hay que informarse cada vez más", relató.