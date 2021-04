Reapareció Zulma Lobato: se mostró muy feliz y "agradecida con Dios"

Zulma Lobato vivió un 2020 muy difícil: fue víctima de un violento ataque en el marco de un asalto y además, padeció varios problemas de salud. Ahora, fue inoculada contra el covid-19 y se mostró muy feliz. "Gracias a Dios me vacunaron", señaló frente a las cámaras de Crónica TV.

"Me dijeron que me podía tener mareos o dolores de cabeza, pero no me pasó nada. Tampoco sentí el pinchazo", explicó la mediática sobre los efectos adversos de la vacunación.

Algunos meses atrás, Zulma brindó un móvil al canal que le permitió alcanzar el estrellato y reconoció estar baneada en la pantalla chica. "Supuestamente, Diego Toni, que es el gerente de Canal 9, que me hizo un contrato en el 2013 y luego lo incumplió, llamó a todos los canales diciendo que nadie me de trabajo. Estoy como en la época de los militares en una lista negra por culpa de ese señor. Hace 12 años que estoy prohibida en el medio", explicó a Esteban Trebucq.

"Lo que hacía con Anabella Ascar, 'Hechos y protagonistas' en Crónica. ¡Me miraba el país!", señaló y agregó sobre su situación actual: "Tengo una mísera jubilación, pero con eso no puedo vivir, no llegó a fin de mes".

Además, reveló que en el 2022 probablemente se subirá nuevamente a las tablas. "Contenta porque posiblemente el año que viene vuelvo al teatro. Me habían dicho primero para esta temporada, pero por el tema del coronavirus Mar del Plata está funcionando con la mitad de las salas. El empresario me dijo 'mirá no podemos tener tanta gente, esto da más pérdida que ganancia, lo dejamos para el año que viene'", expresó.