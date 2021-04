Damián Betular, sobre sus relaciones amorosas: "Todavía no tuve..."

Gracias a su rol como jurado en MasterChef Celebrity, el programa culinario más visto de la pantalla chica, Damián Betular se ganó un importante lugar en el corazón de millones de argentinos. A pesar de la gran exposición que tiene en la TV, sobre su vida privada se sabe poco y nada. Ahora, en diálogo con Franco Torchia en su programa radial, el reconocido pastelero contó detalles desconocidos de su familia y sus vínculos amorosos.

"Yo vengo de esa generación en la que la mujer era la que cocinaba, entonces llegaba a casa y había tortas. El hombre hacía el asado y la mujer todas esas cosas… yo tuve una madre y una abuela que cocinaban muy bien, entonces tuve eso desde chico", comenzó diciendo al aire. "Me gustaba ver Utilísima, a mí lo visual y lo estético me encantaba, y después me empezó a divertir más crear, junto a un equipo de personas, porque uno solo no puede, todo ese proceso es muy largo y después la gente se lo come en cinco bocados", agregó.

Al ser consultado sobre el momento en el que habló de su orientación sexual con sus padres, respondió: "Me apoyan en todas mis decisiones. Yo creo que hay veces en las que hay cosas que tenés que hablar y hay otras que son obvias, en mi casa se dio todo con mucha naturalidad y eso se lo deseo a todos y que todos tengan padres como los míos, porque aún con sus defectos me dejaron ser y soy muy feliz".

Además, contó cómo es en su día a día. "Soy un torbellino en mi vida profesional, pero cuando estoy en mi ámbito, en mi casa, en mi ámbito privado, bajo 20 cambios, no me gusta discutir, me voy adaptando...debo tener mis cosas, pero no soy complicado, soy resolutivo y trato de que mi vida privada sea simple. La discusión y la pelea no tienen mucho lugar en mí", expresó.

Sobre su estado sentimental dijo: "Estoy muy bien solo, para mí hay tiempos para todo. Masterchef es algo que nos sorprende a todos, y a mí particularmente me llegó en un momento que no esperaba así que lo disfruto. Me llevo genial con Donato y con Germán, son amigos, con Santiago también, y son muy largas las jornadas. Además tengo mi trabajo real entonces yo arranco a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 10 de la noche".

Finalmente, cerró: "Yo creo que todavía no tuve un primer amor. O en lo que identifico yo como amor… Lo primero podría ser cuando llegué a Buenos Aires y te encontrás con esa primera persona, que lo que haces es decir ‘me está pasando todo esto, es genial y estoy libre’. Pero más que una persona es un momento de la vida en el que pasás de adolescente a adulto".