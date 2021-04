La lista de invitados de PH para este sábado incluye a un actor que le dio un portazo a Telefe

Andy Kusnetzoff tiene un variado menú de invitados para este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe). El conductor busca mantener su liderazgo en el rating frente a Juana Viale y en esta oportunidad, la presencia llamativa en su mesa estará dada por un actor que salió del canal donde se emite el ciclo de CQC en medio de fuertes declaraciones.

Estamos hablando de Damián de Santo, actor que le dio un portazo a Telefe en 2019 cuando decidió no renovar su contrato como conductor de Morfi, todos a la mesa, ya que “no le gustaba que le bajen el sueldo”. Además, el artista ha tenido polémicas declariones sobre la pandemia de coronavirus, asegurando que “el mundo usa a Latinoamérica de conejillos de indias”, en alusión a las primeras vacunas contra el Covid-19 que llegaron a comienzos de año a nuestro país.

"A mí me gustaría un poco más de información del ANMAT y la OMS, que los médicos argentinos hagan las pruebas pertinentes (…) Si es obligatorio vacunarse me vacunaré, pero voy a tratar de evitar que se vacunen mis hijos porque quiero que tienen más futuro que yo y quiero que esperen a ver qué me pasa a mí con la vacuna", había comentado hace unos meses Damián de Santo en diálogo con Intrusos (América).

La mesa de PH, Podemos Habla se completará con las presencias de Sebastián Wainraich, Diego Pérez, Nati Jota y Ángela Torres.