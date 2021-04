La furia de Juanse: pidió la descalificación de Daniel Aráoz de Masterchef Celebrity

Dentro de muy poco sabremos quienes son los participantes que volverán a MasterChef Celebrity. El repechaje, que se desarrolla a lo largo de toda esta semana, tendrá su definición este domingo.

A diferencia del arranque cuando todo era armonía, los nervios y las estrategias de cada uno comenzaron a producir los primeros chispazos entre los grupos.

Anoche, Juanse fue el que perdió la paciencia y, sin poder atender a los consejos de Germán Martitegui por el griterío, se enojó con Daniel Aráoz: “No puede gritar todo el tiempo. Yo voy a pedir la descalificación”.

El músico, molesto por la situación, continuó: "A Daniel lo tengo adelante y no escucho lo que me dicen. Grita de una manera que es increíble y además no entiendo lo que dice".

Haciendo caso omiso a lo que sucedía a su alrededor, Aráoz siguió con su show montado para la audiencia. La buena noticia es que al resto no pareció importarle, la mala noticia es que si vuelve más de uno, y resultan ser él y Juanse, esté será el primero de varios enfrentamientos.