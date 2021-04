Exabrupto de Jorge Rial: comparó a Marcelo Longobardi con la dictadura militar

Jorge Rial criticó duramente a Marcelo Longobardi luego de que el periodista expresara su deseo de que Argentina sea "formateada en un país más autoritario" y haga duras críticas hacia el sistema democrático.

Tras escuchar las declaraciones de su colega, el conductor lo comparó con la dictadura militar en la emisión del miércoles de TV Nostra. "Él cuando lo dice es difícil de entender, dice que con cuántos pobres no puede haber democracia y que hay que formatear de manera autoritaria. En el 76, a la dictadura militar se le decía Proceso de Reorganización Nacional. ¿Qué estaba pidiendo Longobardi? ¿Mano dura? ¿Que eliminemos a los pobres? ¿El voto selectivo? ¿Qué quiso decir?", expresó el periodista de América TV.

"No lo puedo creer porque le tengo mucho respeto y lo conozco desde hace años", sostuvo Rial, afirmando que si bien el sistema democrático es malo, "es el mejor que tenemos".

"Longobardi creció gracias a la democracia. No lo digo peyorativamente, él es un tipo que creo que no terminó en secundario -esto lo digo para destacarlo- y tuvo una carrera brillante. Y fue porque tuvo posibilidades para hacerlo. Él es el mejor ejemplo, no sé por qué lo dijo", señaló.

"Está añorando la dictadura, y en la dictadura la economía se fue a la mier...", agregó Ángela Lerena, para luego dar cifras del crecimiento de pobreza, deuda externa y otros índices durante los gobiernos de facto de la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983.

"Siento lo mismo que vos. No terminemos con la pobreza, terminemos con los pobres", le respondió Rial a Lerena, para luego agregar que hay periodistas que quieren otro sistema político. "Celebro que no hablen con eufemismos", sostuvo.