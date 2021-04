Revelan las complicaciones de Pata Villanueva en su proceso de rehabilitación

El domingo 14 de febrero en la noche, Pata Villanueva regresó de cenar con amigos y protagonizó una trágica caída en la escalera de su casa en Punta del Este. Al no perder el conocimiento, la exmodelo pudo alertar a sus vecinos, quienes la trasladaron a un sanatorio donde la operaron por una grave lesión en su cráneo. Tras estar más de un mes internada en Uruguay, la actriz pudo ser trasladada a Buenos Aires, donde comenzó un arduo proceso de rehabilitación.

Y ahora, a más de dos meses del accidente, Pata Villanueva sigue internada en la clínica porteña de rehabilitación ULME. Este miércoles en Intrusos (América) el periodista Pablo Layus contó que los avances en el tratamiento no estarían coincidiendo con las expectativas del equipo médico que atiende a la exmodelo. “Se creía que iba a ser más rápido pero todo va muy lento. La proyección era más optimista”, aseguró el integrante del programa de espectáculos.

El cronista hizo su informe desde la puerta de la clínica de rehabilitación, donde dos terapeutas se asomaron por la ventana de la habitación en la que estaría Villanueva. “Pata Villanueva no puede mover parte de su cuerpo. No puede caminar sola y no recuperó fuerza en su cuerpo. No se estarían consiguiendo los resultados esperados. Tiene paralizado medio cuerpo producto del golpe que se dio en Punta del Este. Encima, en esta situación de pandemia, no puede casi recibir visitas y la parte emocional es fundamental para la recuperación”.

Por el momento, solo pueden ver a la actriz sus tres hijos, quienes se organizan para verla unos pocos minutos, tres veces a la semana.

Recordemos que Pata se cayó en su casa de Punta del Este y sufrió un traumatismo de cráneo. Estuvo poco más de un mes internada en el Sanatorio Cantegril esteño, donde fue intervenida quirúrgicamente varias veces, y luego, a pedido de su familia, fue trasladada en un avión sanitario para hacer la rehabilitación en Buenos Aires, cerca de los suyos.