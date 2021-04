Pía Shaw hizo llorar a Mirtha Legrand: "Es muy doloroso"

Este miércoles, Pía Shaw reveló en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que en un diálogo a través de mensajes telefónicos con Mirtha Legrand se vivió un intenso momento emocional. La periodista se comunicó con la diva para decirle que está en venta parte de la propiedad en donde se encuenta la casa de su infancia. Además, le contó que para vender el lote a mejor precio la inmobiliaria invoca el nombre de La Chiquie para obtener un rédito mayor.

“Después de que se hizo la sucesión de mi padre, mi mamá vendió la casa y nos fuimos a vivir a Rosario. Nosotros éramos muy chicos cuando murió nuestro padre. No sé de qué se trata. El actual dueño hará publicidad para cotizarla más”, le dijo Legrand a la panelista de LAM, aclarando que ella actualmente no tiene nada que ver con la propiedad en venta.

Luego, Pía contó que Mirtha se quebró en medio del ida y vuelta de mensajes. “Me quedé muy mal porque me puso 'la verdad es que estoy llorando'. Se puso mal porque estuvo recordando su infancia, y bueno, yo le mandaba audios diciendo 'señora, no se ponga mal, son recuerdos lindos, no se preocupe', pero me ponía 'no, sí, estoy llorando'”, detalló la periodista.

"Lo último que me puso fue: 'Las ausencias con las que estamos viviendo en esta pandemia no nos dan tregua. Es muy doloroso'. Pobre Chiquita, cómo la deje”, remató Pía.